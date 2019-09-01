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Ayder Yaylası yolunda heyelan

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Ayder Yaylası yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Uzun kuyrukların oluştuğu yayla yolu kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayder Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Çamlıhemşin ilçesinin 9. kilometresinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları yolu trafiğe kapattı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan Ayder Yaylası'na giden yolda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar kendi imkanları ile yolu açmaya çalışsa da başarılı olmadı. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. 

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