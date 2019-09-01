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Manisa'da bir pizzacıda korkutan yangın

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir pizzacının ocak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde bulunan pizza restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın ocak bölümünde patates kızartıldığı sırada kızartma yağları henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tutuştu. Çalışanlar yangın tüpleriyle alevler içerisinde kalan kızartma yağlarına müdahale etti. Ardından ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir İtfaiye ekipleri ocaktaki yangını kontrol altında aldı. Pizza restoranı dumanlar içerisinde kalırken, büyük korkuya neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Restoranda maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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