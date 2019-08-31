Falcao'nun en güzel 10 golü

Dünyanın sayılı golcüleri arasında yer alan Kolombiyalı yıldız Falcao, artık sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Kariyeri kuparlarla dolu olan yıldız futbolcu, başarılarına bir yenisini daha eklemek için İstanbul'a geliyor.

Atletico Madrid ve Porto formalarıyla gol kralı olan 33 yaşındaki golcü, birçok kupa kaldırmayı da başardı.

Falcao, Fransa, İspanya ve Portekiz'de kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarının yanı sıra 2 Avrupa Ligi, 1 kez ise UEFA Süper Kupa sevinci yaşadı.

Ayrıca yıldız futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde 2 de gol krallığı bulunuyor.

Falcao daha önce Porto, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea ve Monaco'da oynadı.

Kolombiyalı yıldız isim 461 maçta 271 kez fileleri havalandırırken uzun yıllar unutulmayacak birçok gole de imzasını attı.