DÜNYA

Rusya’da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştü

Rusya’da bir helikopter elektrik hattına takılıp nehre düştü. O anları, amatör kameralar saniye saniye görüntüledi.

Rusya’nın Dolgoprudni şehrinde meydana gelen kazada; iki kişilik helikopter, elektrik hattına takılıp Klyzma Nehri'ne düştü.

Yerel medya, helikopterde 1’i çocuk 3 kişinin olduğunu bildirirken, sağlık durumları hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Düştükten sonra helikopterin battığı duyurulurken, olay yerine dalgıçlar gönderildi.

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