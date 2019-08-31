Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yok

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur. Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız" dedi