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Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

BATMAN'da kan davalısını defalarca bıçakladıktan sonra yardım etmek isteyenlere engel olarak ölümünü izleyen zanlıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayet zanlısı, olay öncesi çekildiği anlaşılan görüntülerde "Onların kanını içerim" diyor.

Suat Yüksekbağ'ın kesici aletle yaralanmasına rağmen olay yerine gelen polislerin müdahalede gecikmesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. 

Soruşturma başlatıldı

R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin sorguları sürerken, olaya erken müdahale etmeyen polisler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Batman Valiliği açıklamasında, "28.08.2019 Çarşamba günü saat 15:15 sıralarında İlimiz Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde İlimiz Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15:19 da Emniyet Müdürlüğü ekipleri intikal etmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde bir yaralı şahıs ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahısın olay yerinde olduğunu görmeleri üzerine, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalanmış olup, yaralı şahıs ise ambulans ile en yakın hastaneye sevk ettirilmiştir.

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