MAGAZİN

Seren Serengil sosyal medyadan Yaşar İpek'in videolarını paylaştı

Seren Serengil ve Yaşar İpek olayında sular durulmuyor. İpek'in açıklamalarının ardından hamile olan Serengil fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Boşanma kararı alan Seren Serengil ve Yaşar İpek davasında sular durulmuyor. Yaşar İpek'in Serengil'e küfürler savurduğu olay ses kaydının ardından açıklama yapan İpek'in söylediklerini duyan Seren Serengil, açıklama yapmak için sosyal medyadan açtığı canlı yayın esnasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. 

Yaşar İpek, Serengil’in hamilelik süreciyle ilgili çarpıcı suçlamalarda bulundu. İpek, Serengil ile evliliklerini boşanma aşamasına getiren olayın eşinin hamilelik için denediği yöntem olduğunu itiraf etti.

Serengil ile bir kez normal bir kez de tüp bebek denemesi yaptıklarını, ancak çocuk sahibi olamadıklarını söyleyen İpek, Serengil’in bu konuda da kendi ailesiyle ilgili ağza alınmayacak sözlerle tartıştığını söyledi.

"Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik" diyen İpek, Serengil’in "Mitokondri nakli" yaptırdığını öğrendiğini anlattı. Bu gerçeği öğrenince beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen İpek, "Kobay mıyım ben?" dedi.

Serengil arkadaşlarıyla yemekteyken, Yaşar İpek'in kendisiyle ilgili iddialarını duyunca Instagram'dan yayın yaptı ve kocasının söylediklerinin doğru olmadığını belirtti. Yayın sırasında ağlayan ünlü isim ilerleyen saatlerde kendini kötü hissetmeye başladı. Tansiyonunun yükseldiği ve kanaması olduğu söylenen Seren Serengil, yanındaki arkadaşları tarafından en yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Başkent'te maliyet artışları toplu taşımaya zam getirdi
Başkent'te maliyet artışları toplu taşımaya zam getirdi
Yassine Benzia, Olympiakos'ta
Yassine Benzia, Olympiakos'ta
Menemenspor'dan Webo hamlesi
Menemenspor'dan Webo hamlesi
Erdoğan ve Akşener resepsiyonda ne konuştu? Yanındaki isim açıkladı
Erdoğan ve Akşener resepsiyonda ne konuştu? Yanındaki isim açıkladı
Bakan Ziya Selçuk'tan öğrencilere ve velilere bir uyarı daha! Okul yolunda çantam sırtında
Bakan Ziya Selçuk'tan öğrencilere ve velilere bir uyarı daha! Okul yolunda çantam sırtında
Daniel Sturidge ve Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında yok
Daniel Sturidge ve Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında yok
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstasyonda korku dolu anlar!Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı
İstasyonda korku dolu anlar!Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı
Sevgilisinin dudağından öpen Eliz Sakuçoğlu'na büyük tepki!
Sevgilisinin dudağından öpen Eliz Sakuçoğlu'na büyük tepki!
Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle sarayda sıkıldı! Oyunculuğa geri mi dönüyor?
Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle sarayda sıkıldı! Oyunculuğa geri mi dönüyor?
Bengü’den doğum öncesi ve sonrası videosu
Bengü’den doğum öncesi ve sonrası videosu
İstiklal Caddesi'nde kadınların kavgası kameralara böyle yansıdı
İstiklal Caddesi'nde kadınların kavgası kameralara böyle yansıdı
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
ABD de liseler arası maça silahlı saldırı
ABD de liseler arası maça silahlı saldırı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı