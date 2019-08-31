Seren Serengil sosyal medyadan Yaşar İpek'in videolarını paylaştı

Boşanma kararı alan Seren Serengil ve Yaşar İpek davasında sular durulmuyor. Yaşar İpek'in Serengil'e küfürler savurduğu olay ses kaydının ardından açıklama yapan İpek'in söylediklerini duyan Seren Serengil, açıklama yapmak için sosyal medyadan açtığı canlı yayın esnasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Yaşar İpek, Serengil’in hamilelik süreciyle ilgili çarpıcı suçlamalarda bulundu. İpek, Serengil ile evliliklerini boşanma aşamasına getiren olayın eşinin hamilelik için denediği yöntem olduğunu itiraf etti.

Serengil ile bir kez normal bir kez de tüp bebek denemesi yaptıklarını, ancak çocuk sahibi olamadıklarını söyleyen İpek, Serengil’in bu konuda da kendi ailesiyle ilgili ağza alınmayacak sözlerle tartıştığını söyledi.

"Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik" diyen İpek, Serengil’in "Mitokondri nakli" yaptırdığını öğrendiğini anlattı. Bu gerçeği öğrenince beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen İpek, "Kobay mıyım ben?" dedi.

Serengil arkadaşlarıyla yemekteyken, Yaşar İpek'in kendisiyle ilgili iddialarını duyunca Instagram'dan yayın yaptı ve kocasının söylediklerinin doğru olmadığını belirtti. Yayın sırasında ağlayan ünlü isim ilerleyen saatlerde kendini kötü hissetmeye başladı. Tansiyonunun yükseldiği ve kanaması olduğu söylenen Seren Serengil, yanındaki arkadaşları tarafından en yakındaki hastaneye kaldırıldı.