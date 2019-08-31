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Bengü’den doğum öncesi ve sonrası videosu

Şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından kendisi için çok özel bir video paylaştı. Bengü, eşi Selim Selimoğlu ile birlikte kızları Zeynep’e kavuşma anının videsonu takipçilerine ulaştırdı.

5 Ağustos’ta Selim Selimoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep’i kollarına alan Bengü, aynı ayın sonunda sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Doğum öncesi ve sonrası videosunu takipçileriyle paylaşan Bengü, altına da şu satırları yazdı: “Öyle gerçek ki her saniyesi… Her saniyesi mutluluk gözyaşı, her anı şükür dolu… İkimizdik biz gecen sene bugün; şimdi tamamlandık… 3 kişilik minik bir aileyiz artık. Ömür boyu hep beraber; hep mutlu gözyaşlarımız olsun. Allah isteyen; dileyen; o duygunun hakkını verebilecek herkese anne baba olmayı nasip etsin… İyi ki bizi seçtin kızım…Hoşgeldin kızım. Seni hep çok seveceğiz…”

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