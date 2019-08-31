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Van kayyumunun Genel Sekreteri Mustafa Yalçın: 653 kişiyi işten attım

31 Mart yerel seçimlerinden önce Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumun Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, belediyede yaptıkları işten çıkarmaları anlatırken çok büyük keyif aldığını, büyük bir zevkle işten çıkarmaları gerçekleştirdiğini söyledi.

Yalçın'ın konuşmasını kişisel Twitter hesabından paylaşan HDP Kocaeli Millletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Kayyum döneminde Kayseri’den getirilerek Van Büyükşehir Belediyesi’ne Genel Sekreter yapılan Mustafa Yalçın KHK ile ihraç etmenin ne kadar hukuki olduğunu zevkle anlatıyor!" tepkisi gösterdi.

Mustafa Yalçın işçileri, çalışanları işten çıkarırken büyük keyif aldığını ifade ettiği sözlerinin bulunduğu video sosyal medyada tepki topladı.

Halen Kayseri Talas Belediye Başkanı olan Mustafa Yalçın, "Tabii bunların hepsini yok etmek üzere...653 kişiydi galiba benim imzam la işten çıkardığımız. Bir okadar da kanun hükmünde kararname ile işlerine son verilenler oldu. Ama şunu söyleyeyim: Ben işten uzaklaştırmaları yaparken çok büyük keyif aldım, zevk aldım." ifadeleri kullanıyor.

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