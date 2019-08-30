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Suriyelilerden sınırda Türkiye protestosu

Suriye ordusunun İdlib'deki operasyonlarını protesto etmek için dünden itibaren Türkiye-Suriye sınırındaki Bab el Hava sınır kapısına yığılan Suriyelilerle gerilim artarak devam ediyor. Organize bir şekilde sınıra yürüyen kalabalıklar Türkiye’ye Suriye ordusunun operasyonlarını durdurması yönünde çağrılar yaptı.

Suriye ordusunun Han Şeyhun’a girmesi ve Morek’teki Türk askeri gözlem noktasının kuşatma altında kalmasının ardından sıkıntılı bir süreç yaşayan Türkiye sınırda da sığınmacı baskısı ve örgütlerin protestosu ile karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Moskova’ya gidip Rusya lideri Vladimir Putin’le ilave önlemleri görüşmesinin akabinde Suriye ordusu 31 Ağustos itibariyle ateşkes ilan etti.

Ancak dünden itibaren Bab el Hava sınır kapısına yığılan Suriyelilerle gerilim artarak devam ediyor. Organize bir şekilde sınıra yürüyen kalabalıklar Türkiye’ye Suriye ordusunun operasyonlarını durdurması yönünde çağrılar yaptı. Suriye ordusunun açtığı tahliye koridoruna gitmeyip Türkiye sınırlarına yönelen kalabalığı dağıtmak için Türk güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli su kullanırken öfkeli kalabalığın taşlarla yanıt verdiği ve "Hain Türkiye" diye slogan attığı görüldü. Twitter’da bazı hesaplardan da yaşananların görüntüleri paylaşıldı.

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