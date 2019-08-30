YEREL

İstanbul'da yüzlerce taksici ayar kuyruğunda

İSTANBUL'da taksilere yüzde 25 oranındaki zam pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Taksiciler, İstanbul'da, taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu.

İSTANBUL'da pazartesi gününden itibaren taksi kullanacaklar yüzde 25 daha fazla ücret ödeyecek.

Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5'e, indi-bindi ücreti ise 10 liradan 13 liraya yükseldi.

Taksiciler, yetkili servislerine gelerek taksimetrelerini yeni tarifeye göre ayarlatıyor.

Yüzlerce taksi, taksimetre ayarı için servis önlerinde kuyruk oluşturdu. 

Taksiciler 500 lira vererek taksimetlerini ayarlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
17 Yaş Altı Futbol Takımı Ukrayna'da şampiyon
17 Yaş Altı Futbol Takımı Ukrayna'da şampiyon
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Çin'e Uygur çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Çin'e Uygur çağrısı
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
İstanbul’da çocuğa otobüs kullandıran şoför yakalandı
İstanbul’da çocuğa otobüs kullandıran şoför yakalandı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Netanyahu'dan Macron'a İran uyarısı
Netanyahu'dan Macron'a İran uyarısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da çekiciyle araç çalan şüpheliler yakalandı
İstanbul'da çekiciyle araç çalan şüpheliler yakalandı
İstanbul Eyüpsultan'da aracına binmeye çalışan kişiye otomobil çarptı
İstanbul Eyüpsultan'da aracına binmeye çalışan kişiye otomobil çarptı
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
Tekirdağ Çorlu'da sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı
Tekirdağ Çorlu'da sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı
Mersin'de feci kaza 4 ölü 8 yaralı
Mersin'de feci kaza 4 ölü 8 yaralı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Ülkü ocaklarından haydut çıkmaz, hain çıkmaz"
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Ülkü ocaklarından haydut çıkmaz, hain çıkmaz"
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı