POLİTİKA

Erdoğan'dan Davutoğlu'na yanıt "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz"

Yeni parti kuracağı konuşulan isimler ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "insan içine çıkamazlar" sözlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'le ilgili yaptığı açıklamada ise "Bizim istediğimiz noktadadır dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunlara değindi:

"60 bin civarında insan öldürüldü"

-İdlib’le ilgili gelişmelerde bizim istediğimiz noktadadır dersek bu yalan olur. Zira İdlib’de şu anda 60 bin civarında insan öldürüldü. Bunun dışında 1-2 katı göç var. Bunlar tabi kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar. Bu konuda da bizim tedbirli olmamız lazım. Biz de bütün tedbirlerimizi şu anda almış durumdayız.

Suriye'deki gözlem noktaları

-12 gözlem kulemiz zaten teyakkuz halinde. Biliyorsunuz 9-10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Putin ile görüşmelerden sonra bu konuda da gerekli uyarılar yapıldı. Trump ile görüşmelerde Münbiç konusunu ele aldık. Ve bu 20 mil talimatı olmuştu. Bu konuda daha sonra Amerikalı heyet bizim heyetimizle yaptıkları görüşmelerde bunu daraltma gibi durumları oldu.

"Lafla herhangi bir tehdit olmaz"

-Bizim bunlar derdimiz değil. Biz artık AK Parti olarak şu anda tarih yazar konumdayız. AK Parti hamdolsun ulusal olmaktan uluslararası boyuta çıkmış bir parti konumundadır.

Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa bunların hepsini söylesinler. Öyle lafla herhangi bir tehdit olmaz.

Şu anda onlar bu söyleyebilecekleri bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var. Ama bizim bir endişemiz yok. AK Parti çalışmalarını en güzel şekilde, ülke yatırımı-insan yatırımı bunların hepsini sürdürüyor. Siz basın mensubusunuz. AK Parti olarak başında şahsımın ve arkadaşlarımın olduğu bu hareket, bu dava ülkemin dört bir yanında neler yapmış lütfen buna bakın.

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