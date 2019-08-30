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Beren Saat'in gönlünü Fransız DJ Maga'ya kaptırdığı iddiası

Kenan Doğulu ile uzun süredir evliliğinde sorunlar yaşayan Beren Saat'in Fransız bir DJ ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Evliliklerinde son 6 aydır sorunlar yaşadığı iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde hakkında ortaya atılan bir iddia ve fotoğrafla çok konuşulan Beren Saat'in Fransız DJ Maga'yla aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

GÖNLÜNÜ FRANSIZ DJ'YE KAPTIRDI

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında iddiaya göre Ağustos ayının ilk günlerinde çekilen fotoğraf karesi, İstanbul'un popüler gece kulüplerinden, Fotoğraftakiler ise Beren Saat veo gün mekanda performans sergileyen dünyaca ünlü fransız DJ Maga'ya ait. Gece hayatından uzak duran Beren Saat içi hayli geç saatlerde çekilmiş bu fotoğraf akılları karıştırdı. Bir diğer iddiaya göre ise, eşinin konserlerine katılmayan Beren Saat'in ünlü DJ'yi izlemek için Çeşme'nin yolunu tuttuğu söylendi.

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