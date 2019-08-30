POLİTİKA

Hulusi Akar "Sınırımızda terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar güvenli bölge ile ilgili açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte devlet mezarlığını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Akar şunları kaydetti: 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile güvenli bölge mutabakatına ilişkin "Sınırımızda terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz. Beklentimiz tehdidin ortadan kalkması yönündedir. YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var ama teyide muhtaç" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan Davutoğlu'na sert yanıt: Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz
Erdoğan'dan Davutoğlu'na sert yanıt: Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz
Varşova'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Varşova'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar
Beşiktaş Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Beşiktaş Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Ryan Babel'e milli davet
Ryan Babel'e milli davet
Beşiktaş, Arsenal'den Elneny'yi kiraladı
Beşiktaş, Arsenal'den Elneny'yi kiraladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Madrid'de festivalde dev top belediye başkanı böyle savruldu
Madrid'de festivalde dev top belediye başkanı böyle savruldu
Canan Kaftancıoğlu’nun katıldığı CHP toplantısında ortalık karıştı
Canan Kaftancıoğlu’nun katıldığı CHP toplantısında ortalık karıştı
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak
Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak
Rusya seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı
Rusya seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
Anne ve babasının ağzından Emine Bulut: "Tek hayali devlet memuru olmaktı"
Anne ve babasının ağzından Emine Bulut: "Tek hayali devlet memuru olmaktı"
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı