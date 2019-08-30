Hulusi Akar "Sınırımızda terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz"

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte devlet mezarlığını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Akar şunları kaydetti:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile güvenli bölge mutabakatına ilişkin "Sınırımızda terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz. Beklentimiz tehdidin ortadan kalkması yönündedir. YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var ama teyide muhtaç" dedi.