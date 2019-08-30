Van Gölü'nün derinliklerinde Zafer Bayramı'nı kutladılar

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AKEM Derneği Başkanı Umut Yarız, 57’nci Alay ruhunu yaşatma sloganıyla Van Gölü'nün derinliklerine daldıklarını ifade etti. Yarız, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine ithafen yapmış olduğumuz bu etkinlikle tüm şehitlerimize minnetle rahmet diliyoruz. İstiklal mücadelesi verdiğimiz bu günlerde, büyük bir fedakarlıkla ülkemizin bölünmez bütünlüğünü canla, başla sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet personelimize güç ve kuvvet dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.