Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezona hangi oyuncular katıldı?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan "Arka Sokaklar", 14’üncü sezonuyla izleyicisine 'merhaba' diyor. Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu daha katıldı. Peki Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? İşte yeni sezondan ilk fragman.
Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi, yeni sezona kadrosuna kattığı üç yeni oyuncu ile başlıyor.
Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.