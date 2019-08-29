YEREL

Şanlıurfa'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı polise teslim ettiler

ŞANLIURFA'da mendil satan küçük kızı sokak arasında taciz ettiği ileri sürülen şahsı, çevredekiler döverek polise teslim etti.

ŞANLIURFA Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, ismi açıklanmayan şahıs, sokakta mendil satan 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri, genci döverek, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisler, taciz şüphelisinin gözaltına alarak emniyete götürdü. Kız çocuğu ise ailesine teslim edildi.

Yaşananlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim'den Galatasaray'ın grubuna ilk yorum: Buna hazırlıklıyız
Fatih Terim'den Galatasaray'ın grubuna ilk yorum: Buna hazırlıklıyız
Leo bebekten çok güzel haber
Leo bebekten çok güzel haber
Şanlıurfa'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı polise teslim ettiler
Şanlıurfa'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı polise teslim ettiler
Çanakkale'de acemi sürücü motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı
Çanakkale'de acemi sürücü motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı
ABD Afganistan'daki askerlerini azaltıyor
ABD Afganistan'daki askerlerini azaltıyor
Ticaret savaşları Asya ekonomilerini resesyona itiyor
Ticaret savaşları Asya ekonomilerini resesyona itiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da su almaya başlayan yattaki yolcular ve mürettebat kurtarıldı
Antalya'da su almaya başlayan yattaki yolcular ve mürettebat kurtarıldı
Çanakkale'de acemi sürücü motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı
Çanakkale'de acemi sürücü motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
Leo bebekten çok güzel haber
Leo bebekten çok güzel haber
Bartın'da otomobiller üst üste çıktı 10 yaralı
Bartın'da otomobiller üst üste çıktı 10 yaralı
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
Hakkari'de Kıran Operasyonu'na ait çarpıcı görüntüler
Hakkari'de Kıran Operasyonu'na ait çarpıcı görüntüler
Kayseri'de bulundu! Fillerin atası... 7,5 milyon yıllık Choerolophodon'a cinsine ait fosil
Kayseri'de bulundu! Fillerin atası... 7,5 milyon yıllık Choerolophodon'a cinsine ait fosil