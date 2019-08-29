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Kayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulundu

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yamula Barajı kıyısında sürdürülen kazı çalışmalarında dünyada ilk kez tek parça halinde bozulmamış bir fil türü olan 'Choerolophodon’ cinsine ait fosil bulundu. Arkeolog Prof. Dr. Okşan Başoğlu, dünya üzerinde bütün olarak korunmuş tek örnek olduğunu söyleyerek, "Çok önemli bir keşif" dedi.

KAYSERİ'de Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmalarında, tek parça halinde 7,5 milyon yıllık 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, 'Choerolophodon' cinsine ait canlının, filin atası olarak değerlendirildiğini söyledi.

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