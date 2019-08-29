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Küçük kız otobüs altında kalmaktan ramakla kurtuldu

Çin'de bir otobüs, terminale yanaştığı sırada hızını alamayıp park bariyerine çarptı. O sırada annesiyle yürüyen küçük bir kız çocuğu, bariyer sayesinde ezilmekten kurtuldu. Yaşananları, otobüs terminalinin güvenlik kamerası kaydetti.

Olay, Çin'in güneyinde bulunan Dongguan şehrinin Dalang İstasyonu'nda meydana geldi. Mavi bir otobüs, terminalde kendi park bölgesine hızlı giriş yaparak park bariyerine çarptı. O sırada annesinin yanından yürüyen kız çocuğu, otobüsün çarpma etkisiyle yere düştü. Bariyere sırt üstü çarpan kız çocuğu, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yere düşen kız çocuğunu annesi hemen kucağına alıp sakinleştirdi.

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