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Kolonya içip cami bahçesinde sızan adamı kimse uyandıramadı

Antalya’da cami bahçesinde kolonya içip sızan şahsı kimse uyandıramadı. Yüzüne konan sineklere de aldırış etmeyen şahsı gören sağlık ekipleri ilk etapta ölü sandı.

Olay öğlen 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Yükseliş Cami bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, öğlen namazı için camiye gelen imam, cami bahçesinde hareketsiz bir kişinin yattığını fark etti. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, isminin Şükrü Ç. olduğu anlaşılan adamın kolonya içtiğini tespit etti. Ekipler uzun süre şahsı uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Uyarılara aldırış etmeyen Şükrü Ç., horuldayarak uyumaya devam etti. Polis ekiplerinin talebiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde gördükleri Şükrü Ç.’yi ölü sandı. Yerde ilk müdahalesi yapılan Ç., sedyeye alınırken dahi hiç uyanmadı. Şahıs, tedavi için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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