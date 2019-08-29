Rusya, Su-34'lerin karayoluna iniş görüntüleri yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Ortak Askeri Bölge topraklarında gerçekleştirilen Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatı kapsamında Tataristan'da yapım aşamasında olan Avrupa-Batı Çin karayoluna, 12 adet Su-34 savaş uçağı ve 2 adet An-26 nakliye uçağı iniş yaptı. Ayrıca, ATZ-20 tankerinin ilk kez test edildiği ve uçağa 5 dakikadan daha az sürede yakıt doldurulduğu belirtildi.