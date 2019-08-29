GÜNCEL

Rusya, Su-34'lerin karayoluna iniş görüntüleri yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 savaş uçağı ve An-26 nakliye uçağının, Tataristan'da yapım aşamasında olan Avrupa-Batı Çin karayoluna iniş görüntülerini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Ortak Askeri Bölge topraklarında gerçekleştirilen Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatı kapsamında Tataristan'da yapım aşamasında olan Avrupa-Batı Çin karayoluna, 12 adet Su-34 savaş uçağı ve 2 adet An-26 nakliye uçağı iniş yaptı. Ayrıca, ATZ-20 tankerinin ilk kez test edildiği ve uçağa 5 dakikadan daha az sürede yakıt doldurulduğu belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ersun Yanal'dan Ben Arfa'ya veto
Ersun Yanal'dan Ben Arfa'ya veto
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 bin kişilik personelin işe alımı için tarih verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 bin kişilik personelin işe alımı için tarih verdi
Hastasını bayıltıp cinsel istismarda bulundu! Aydın'da diş hekimi şoku
Hastasını bayıltıp cinsel istismarda bulundu! Aydın'da diş hekimi şoku
İşte Quaresma'nın Kasımpaşa'dan alacağı para
İşte Quaresma'nın Kasımpaşa'dan alacağı para
Mehmet Metiner Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu! Sen dünyanın en...
Mehmet Metiner Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu! Sen dünyanın en...
Uzmanı açıkladı! Telefon, tablet ve bilgisayarın yanlış kullanımı dirsek ağrılarını artıyor
Uzmanı açıkladı! Telefon, tablet ve bilgisayarın yanlış kullanımı dirsek ağrılarını artıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Travis Scott kırmızı halıda Kylie Jenner'ın poposunu elledi
Travis Scott kırmızı halıda Kylie Jenner'ın poposunu elledi
Deniz Akkaya'dan Ömür Gedik'e tepki! 'Tanga ile dolaşsa bile...'
Deniz Akkaya'dan Ömür Gedik'e tepki! 'Tanga ile dolaşsa bile...'
Polis maaşları kademesine göre kaç para oldu 2020-2021 maaşları
Polis maaşları kademesine göre kaç para oldu 2020-2021 maaşları
Fatih’te seyir halindeki kamyon alev aldı işte görüntüler
Fatih’te seyir halindeki kamyon alev aldı işte görüntüler
Bakan Gül: "Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa yaparız"
Bakan Gül: "Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa yaparız"
Başkomiser maaşları ne kadar oldu derecesine göre yeni maaşlar
Başkomiser maaşları ne kadar oldu derecesine göre yeni maaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akif belgeseli için şiir okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akif belgeseli için şiir okudu
Öğretmen maaşı 2019 kaç para oldu yeni zam ne kadar oldu?
Öğretmen maaşı 2019 kaç para oldu yeni zam ne kadar oldu?