Travis Scott kırmızı halıda Kylie Jenner'ın poposunu elledi
28 yaşındaki RAP sanatçısı Travis Scott, Los Angeles'ta hayatını konu alan 'Look Mom I Can Fly' Netflix belgeseli için yapılan galada, kırmızı halı üzerinde milyarder kız arkadaşı Kylie Jenner'in kalçalarını sıktı.
Ünlü rapçi Travis Scott'ın hayatı belgesel oldu. Yarın Netflix'te yayına girecek olan 'Look Mom I Can Fly' (Bak Anne Uçabiliyorum) adlı belgeselin prömiyeri ise dün akşam Santa Monica'daki Barker Hangarı'nda yapıldı. Galaya ise Tarvis'in kız arkadaşına yaptığı hareket damga vurdu.
KIZ ARKADAŞININ KALÇALARINA DOKUNDU
Ünlü yıldızların katıldığı galada Travis'i kız arkadaşı Jenner ve kızı yalnız bırakmadı. Çift, kırmızı halı üzerinde poz vermek için hazırlandıkları sırada Travis, önce dudaklarını kız arkadaşının boynuna götürdükten sonra ellerini belinden aşağı doğru indirip kalçalarını sıktı.