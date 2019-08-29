Cumhurbaşkanı Erdoğan Akif belgeseli için şiir okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir belgesel film için şiir okudu.

Tarihçiler, edebiyatçılar, yazarlar, gazeteciler ve araştırmacılar hepsi bu proje için biraraya geldi ve gazeteci Ömer Erbil'in kaleminden çıkan senaryo ile Mehmet Akif Ersoy anlatıldı.

Drama belgeselde birçok ilke imza atıldı. Ersoy'un çocukluk yıllarına dair birçok detay, ilk kez "Akif" belgeselinde ele alındı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan rica etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un ''Resmim için'' adını verdiği şiirini ''Akif'' belgeseli için özel olarak okudu.

Belgeselde, Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yıllarını Ayaz Akgün, yetişkin dönemini ise Erdoğan Özerdem canlandırdı.

Yönetmen koltuğuna Nihal Ağırbaş'ın oturduğu ve senaryosunu gazeteci Ömer Erbil yazdığı "Akif" belgeselinde, Mehmet Akif'in Beyazıt Cami'ndeki cenazesinde tabutuna türk bayrağını getirip örten Mahir Usta karakterini ise Hürriyet Gazetesi İstihbarat Müdürü Celal Korkut canlandırdı.

Belgeselin galası, 31 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30'da Çanakkale İçdaş Kongre Merkezi'nde yapılacak.