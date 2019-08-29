GÜNCEL

Hatay'da freni patlayan kamyon kazaya neden oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyonetin 8 araca çarptığı kazada 13 kişi yaralandı.

İskenderun-Belen kara yolu İskenderun Deniz Alay Komutanlığı yakınlarında freni patlayan Caner A. kontrolündeki 38 AP 442 plakalı kamyonet 8 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile diğer araçlardaki 12 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 

Olay sonrası tek yönü trafiğe kapatılan İskenderun-Belen kara yolunu açma çalışmaları sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu ihraç edilecek mi AK Parti’den açıklama geldi
Ahmet Davutoğlu ihraç edilecek mi AK Parti’den açıklama geldi
İspanyollar duyurdu! Arda Turan Real Zaragoza'ya imza atıyor
İspanyollar duyurdu! Arda Turan Real Zaragoza'ya imza atıyor
Yeni Akit Yazarı Kavaklı'dan kadın cinayetlerine marjinal yorum
Yeni Akit Yazarı Kavaklı'dan kadın cinayetlerine marjinal yorum
Mbaye Diagne için Spartak Moskova'dan sürpriz teklif
Mbaye Diagne için Spartak Moskova'dan sürpriz teklif
Ahmet Davutoğlu insan yüzüne çıkamaz sözünü kim için kullandı! Bomba açıklama
Ahmet Davutoğlu insan yüzüne çıkamaz sözünü kim için kullandı! Bomba açıklama
Selvi bombayı yine patlattı: İş adamları Babacan'ın partisi için AK Partili başkanları arıyor
Selvi bombayı yine patlattı: İş adamları Babacan'ın partisi için AK Partili başkanları arıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas'ta HES kanalı patladı
Sivas'ta HES kanalı patladı
Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti sonra bakın ne oldu
Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti sonra bakın ne oldu
Otel odasında iç çamaşırlı fotoğraf Meryem Uzerli pozuyla olay yarattı
Otel odasında iç çamaşırlı fotoğraf Meryem Uzerli pozuyla olay yarattı
Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı
Sivas'ta HES santralindeki su kanalı patladı
Afili Aşk 12. bölüm fragmanı
Afili Aşk 12. bölüm fragmanı
KPSS sonuçları açıklandı mı ÖSYM saat kaçta duyuracak?
KPSS sonuçları açıklandı mı ÖSYM saat kaçta duyuracak?
Benim Tatlı Yalanım 11. bölüm 2. fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 11. bölüm 2. fragmanı
KPSS şifresini unutanlar nasıl KPSS sonuçlarını sorgulayacak?
KPSS şifresini unutanlar nasıl KPSS sonuçlarını sorgulayacak?