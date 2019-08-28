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İzmir'de orman yangının çıktığı anlar kamerada

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde ormalık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangının başlangıç anında içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 360 derece hareket edebilen mobil kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 20 Ağustos'ta, Körfez Evleri Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan, 2 helikopter ve 6 arazözün müdahale edip söndürdüğü yangında 1 hektar alan tahrip oldu. Yangınla ilgili olarak bölgeye yerleştirilen mobil kameraları inceleyen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlerin ilk başladığı noktada, yangından hemen önce bir aracın durduğunu fark etti.

Kamera görüntülerini İzmir Emniyetine iletilmesinin ardından, plaka ve eşkal tespit çalışmaları başladı. Ekipler, otomobilde bulunan kişilerin H.B., M.G. ve M.D. olduğunu belirledi.

Adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

360 derece hareket kabiliyeti olan kameralar sayesinde kaydedilen görüntülerde, yangının ilk başlangıç noktasında, bir aracın durduğu görülürken, alevlerin ilk yükseldiği anlar da yer aldı.

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