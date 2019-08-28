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Selahattin Özdemir'e şarkılı veda

MERSİN'de geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, "Aramızda Sıra Dağlar" şarkısıyla uğurlandı.

MERSİN'de geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sevenleri cami çıkışı tabutu cenaze arabasına, sanatçının, "Aramızda Sıra Dağlar" şarkısını söyleyerek koydu.

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