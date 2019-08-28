Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı
Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram ve YouTube üzerinden paylaştığı videoyla "Benim hayatım ve benim vücudum" mesajı verdi. Hadise videoda makyajsız haliyle dikkat çekti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden olan Hadise, bu defa bu kez Instagram ve YouTube hesaplarından videolu gönderme yaptı.
Instagram üzerinden kısa bir video yayınlanan Hadise, YouTube kanalından ise videonun uzun halini yayınladı. Videoda makyajını silen Hadise kadınlara mesaj gönderdi.