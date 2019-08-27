Putin ile Erdoğan'ın samimi görüntüleri! Putin dondurma ısmarladı
RUSYA'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin sıcak görüntüler veriyor. İki lider zirve öncesinde dondurma yemeye gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib için Rusya'da temaslarda bulunuyor. Kritik önemde olan ziyaretten ajanslara samimi görüntüler düşüyor.
Putin, Rusya'nın son gözdesi olan Su-57 uçaklarını ilk kez Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdi. Sonrasında ise Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı. İkilinin renkli görüntülerini dünya ajansları yayınladı.