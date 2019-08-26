YEREL

İstanbul Kartal'da taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

İSTANBUL Kartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL Kartal Gümüşpınar Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre; aynı evde yaşadığı 60 yaşlarındaki amcasının tacizine uğrayan genç kız, evden kaçarak kendini sokağa attı. Bir apartmanın bütün zillerini çalan genç kız, kapıyı birinin açmasıyla içeriye girdi. Arkasından amcasının koştuğunu söyleyen genç kız, komşularından yardım istedi.

Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinleri, genç kızın amcasını darp etti. Yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından darp edilen amca, bir apartmana sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi zırhlı araca bindirerek linç edilmekten kurtardı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gazişehir Gaziantep Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Gazişehir Gaziantep Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Amca tacizi mahalleliyi sokağa döktü
Amca tacizi mahalleliyi sokağa döktü
Milliler Avrupa'da 3'te 3 yaptı
Milliler Avrupa'da 3'te 3 yaptı
Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir
Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir
Gaziantep'te hakkında 6 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli yakalandı
Gaziantep'te hakkında 6 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli yakalandı
Sigaraya zam mı geldi? Ağustos sigara fiyatları
Sigaraya zam mı geldi? Ağustos sigara fiyatları
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Samsun'da denize düşüp kaybolan gencin cesedi bulundu
Samsun'da denize düşüp kaybolan gencin cesedi bulundu
İstanbul Sultangazi'deki kavgada boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak
İstanbul Sultangazi'deki kavgada boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak
2019 resmi tatiller 30 Ağustos cuma tatil mi oldu?
2019 resmi tatiller 30 Ağustos cuma tatil mi oldu?
Sivas'ta kadın avukat tartıştığı eşi tarafından dövüldü
Sivas'ta kadın avukat tartıştığı eşi tarafından dövüldü
İstanbul Şile'de terk edilen gemiden yakıt sızıntısı iddiası
İstanbul Şile'de terk edilen gemiden yakıt sızıntısı iddiası
Masterchef Danilo Zanna nereli eşi Türk mü kaç çocuğu var?
Masterchef Danilo Zanna nereli eşi Türk mü kaç çocuğu var?
Aksaray’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü 1 ölü 1 yaralı
Aksaray’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü 1 ölü 1 yaralı
Keşfedilmemiş cennet olarak biliniyor Antalya şehir merkezine 10 km uzakta
Keşfedilmemiş cennet olarak biliniyor Antalya şehir merkezine 10 km uzakta