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İstanbul Şile'de terk edilen gemiden yakıt sızıntısı iddiası

İSTANBUL Şile Karaburun mevkisi siyaha bulandı. Çevre sakinleri sahile vuran yakıtın 8,5 ay önce karaya oturduktan sonra terk edilen gemiden sızdığını söylerken balıkçılar geminin karaya oturduğu tarihten itibaren balık sayısının da azaldığını öne sürdü.

İSTANBUL Şile Karaburun mevkisini siyaha boyayan yakıtın yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan gemiden sızdığı öne sürüldü.

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi 'Natalia' fırtına nedeniyle karaya oturmuştu.

Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.

Makine dairesi su alan gemideki kargo malzemeleri başka bir gemiye nakledildi.

Tüm çalışmalara rağmen yüzdürülemeyen gemi kaderine terk edildi.

Gemi 8,5 aydır aynı noktada bulunuyor.

Şile sahilinde Karaburun mevkisi siyaha boyanırken çevre sakinleri bunun nedeninin gemiden sızan yakıtın olduğunu öne sürdü.

Balıkçılar da geminin karaya oturduğu tarihten itibaren balık sayısının azaldığını söyledi.

Balıkçılar gemiden kimyasal madde sızdığını da iddia etti.

İhbar üzerine belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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