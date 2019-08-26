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Napoli’deki cezaevinden 100 yıl sonra ilk firar

Polonyalı Robert L., İtalya’nın Napoli şehrindeki cezaevinden çarşafları birbirine bağlayarak firar etti. Cinayetten yargılanan 32 yaşındaki tutuklunun Poggioreale Cezaevi’nden kaçışının bu cezaevinde 100 yıl sonra meydana gelen ilk firar olduğu belirtildi.

Polonyalı Robert L., Ukraynalı duvar ustasını öldürmek suçlamasıyla geçtiğimiz Aralık ayından bu yana tutuklu bulunduğu İtalya’nın Napoli şehrindeki Poggioreale Cezaevi’nden firar etti. Mahkumların Pazar ayini için cezaevindeki şapele gitmesini fırsat bilen Robert L., çarşafları birbirine bağlayarak cezaevi duvarının diğer tarafına atladı. Olayın ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Cezaevi Çalışanları Sendikası Başkanı Luigi Castaldo söz konusu firarın cezaevinde yeterli sayıda personel olmamasından kaynaklandığını belirtti. 2 bin 500 tutuklu ve hükümlünün kaldığı Poggioreale Cezaevi’nde 200 kadar görevli olduğunu aktaran Castaldo, “Burada kapasitenin üzerinde, 800’den fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor” şeklinde konuştu. 

İtalyan medyasının aktardığına göre 32 yaşındaki Polonyalının firarı Poggioreale Cezaevi’nde 100 yıldan bu yana meydana gelen ilk firar. Avrupa’nın en kalabalık cezaevlerinden biri olduğu belirtilen ve genellikle mafya mensuplarının kaldığı cezaevinden birkaç yıl önce kaçmaya çalışan bir mahkumun ağır yaralandığı belirtildi. İtalyan polisi her yerde kaçak Polonyalıyı arıyor. 

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