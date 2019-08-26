TRT muhabiri Galatasaray kazanamayınca 'Ne yazık ki' dedi Konyaspor taraftarı çıldırdı
Galatasaray'ın son dakikada yediği golle Konyaspor karşısında galibiyeti kaçırmasının ardından TRT Spor muhabirinin yaptığı 'Ne yazık ki' gafı, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Galatasaray - Konyaspor maçının 1-1 berabere sonuçlanması üzerine, TRT Spor'da yapılan anonsta "Galatasaray galibiyetle tanışmak istiyordu ama ne yazık ki bu gerçek olmadı" ifadesi kullanıldı.
Konyaspor, söz konusu anonsta kullanılan ifadeye resmi Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda ‘ne yazık ki’ ifadesi kullanılarak kızgın yüz ve mikrofon emojisi kullanıldı.
Ne yazık ki 😡🎤— Konyaspor (@konyaspor) August 25, 2019
Gelen tepkilerin ardından anonsu yapan TRT muhabiri Volkan Kılıç da, Twitter hesabından Konyaspor’u etiketleyerek özür diledi.
Galatasaray- Konyaspor maçı sonrası yaptığım yayında, sehven kullandığım “ne yazık ki” ifadesinden dolayı, başta Konyaspor camiası olmak üzere, tüm futbolseverlerden özür dilerim.— Volkan Kılıç (@VolkanKilic__) August 25, 2019
Günün yorgunluğundan kaynaklanan bir iş kazası olduğunu değerlendirmenizi rica ediyorum. @konyaspor