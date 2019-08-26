TRT muhabiri Galatasaray kazanamayınca 'Ne yazık ki' dedi Konyaspor taraftarı çıldırdı

Galatasaray - Konyaspor maçının 1-1 berabere sonuçlanması üzerine, TRT Spor'da yapılan anonsta "Galatasaray galibiyetle tanışmak istiyordu ama ne yazık ki bu gerçek olmadı" ifadesi kullanıldı.

Konyaspor, söz konusu anonsta kullanılan ifadeye resmi Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda ‘ne yazık ki’ ifadesi kullanılarak kızgın yüz ve mikrofon emojisi kullanıldı.

Ne yazık ki 😡🎤 — Konyaspor (@konyaspor) August 25, 2019



Gelen tepkilerin ardından anonsu yapan TRT muhabiri Volkan Kılıç da, Twitter hesabından Konyaspor’u etiketleyerek özür diledi.