GÜNCEL

Patronun kasasını çilingire açtırıp soydu

İstanbul Etiler’de bir yağ pazarlama şirketi sahibinin şoförü olarak çalışan şahıs, iş yerindeki kasayı çilingire açtırıp soydu. Ardından çilingire ücretini veren şahıs, kayıplara karıştı. Zanlı Asayiş Şube ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, 20 Haziran tarihinde saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Adnan Saygun Caddesi’ndeki bir ofiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağ pazarlama şirketinin sahibi olan A.S., yanına şoför olarak Ali E.’yi (38) aldı. Şoför olarak ofiste çalışan şahıs bir süre sonra patronunun iş yerindeki kasasını gözüne kestirdi. Bunun için plan yapan şahıs, şifreli kasayı açtırmak için çilingir çağırdı. 

Bonkör hırsız çilingire ücretini de ödedi 

Olayı planladığı gibi devam ettiren şahıs, ofise getirdiği çilingire kasayı açtırdı. Ardından Ali E., kasada bulunan 47 bin lira, 20 bin dolar, 5 bin 300 avro ve 3 tane cumhuriyet altınını yanında getirdiği poşete koydu. O esnada malzemelerini toplayan çilingire ücretini de ödemeyi ihmal etmedi. Çilingire kasanın şifresini değiştiren şahıs, ardından yerine koyarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. 

200 bin liralık vurgun yaptı 

Olayın ardından ofise gelen patron A.S., kasayı açmayı başaramadı. Çilingir yardımıyla kasayı açtıran iş yeri sahibi içinin boş olduğunu gördü. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini izleyen patron, şoförünün kasayı boşalttığını fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi. Ali E.’nin peşine düşen polis kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şubede işlemleri tamamlanan ve hırsızlık suçundan emniyette 3 adet kaydı olduğu öğrenilen şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'dan Türkiye'ye İdlib yanıtı Putin kaygılı
Rusya'dan Türkiye'ye İdlib yanıtı Putin kaygılı
Erdoğan Malazgirt'te açıkladı! Çok yakında birliklerimiz Suriye'ye girecek
Erdoğan Malazgirt'te açıkladı! Çok yakında birliklerimiz Suriye'ye girecek
ABD Başkanı Donald Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama
ABD Başkanı Donald Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama
5 general TSK'dan neden istifa etti? Bakan Hulusi Akar'dan açıklama geldi
5 general TSK'dan neden istifa etti? Bakan Hulusi Akar'dan açıklama geldi
Hangi banka ne veriyor? Ağustos sonu konut kredisi faiz oranlarında son durum
Hangi banka ne veriyor? Ağustos sonu konut kredisi faiz oranlarında son durum
Özgür Mumcu çok ayıp etti! Didem Aslan ve Muharrem Sarıkaya iddiası
Özgür Mumcu çok ayıp etti! Didem Aslan ve Muharrem Sarıkaya iddiası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da olaylı gece! Milletvekili ve emniyet müdürü zor sakinleştirdi
Bursa'da olaylı gece! Milletvekili ve emniyet müdürü zor sakinleştirdi
Ünlü döner zincirlerini ifşa eden video izleyeni şoke ediyor
Ünlü döner zincirlerini ifşa eden video izleyeni şoke ediyor
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?
4 milyon euroyu çuvalla böyle çaldı, böyle polise yakalandı
4 milyon euroyu çuvalla böyle çaldı, böyle polise yakalandı
Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB kaç gün kaldı?
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB kaç gün kaldı?
Araçtan 5 bin liralık ses sistemini çalan hırsızlar kamerada
Araçtan 5 bin liralık ses sistemini çalan hırsızlar kamerada
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi