GÜNCEL

Bursa'da olaylı gece! Milletvekili ve emniyet müdürü zor sakinleştirdi

Bursa'da vatandaşlar ile uyuşturucu sattıkları iddia edilen biri kadın iki kişi arasında yaşanan kavganın ardından gerginlik çıktı. Darbedilen iki kişi yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye götürüldü...

Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, uyuşturucu sattığını iddia ettikleri aynı mahallede yaşayan H.Ç. (43) isimli kadın ve yanındaki S.G. (30) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen H.Ç. ile S.G, kadına ait apartmanın ikinci katındaki eve girdi. Bu sırada apartmanın önünde toplanan çok sayıda vatandaş, H.Ç. ile S.G'ye tepki gösterdi.

Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kadına ait evin çevresini koruma altına aldı. Kalabalığın dağılmamakta ısrar etmesi üzerine bölgeye gelen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin vatandaşlarla görüştü. Vatandaşların ikna edilerek dağıtılmasının ardından, kavgada yaralanan H.Ç. ile S.G. polisin yoğun güvenlik önlemleri altında evden çıkarılarak, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.Ç'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Facebook ırkçılığa yönelik Manchester United ile görüşmek için harekete geçti
Facebook ırkçılığa yönelik Manchester United ile görüşmek için harekete geçti
TSK'da 5 general istifa etti aralarında İdlib'den sorumlu tümen komutanı da var
TSK'da 5 general istifa etti aralarında İdlib'den sorumlu tümen komutanı da var
Dolar neden fırladı uzmanlar ne diyor dolar alacaklar dikkat
Dolar neden fırladı uzmanlar ne diyor dolar alacaklar dikkat
Bursaspor'un gözde kalecisi Muhammed Şengezer Levante’ye yakın
Bursaspor'un gözde kalecisi Muhammed Şengezer Levante’ye yakın
Beşiktaş yönetimi Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gözüne kestirdi!
Beşiktaş yönetimi Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gözüne kestirdi!
Market poşeti ücretlenince manav poşetlerine talep arttı
Market poşeti ücretlenince manav poşetlerine talep arttı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ünlü döner zincirlerini ifşa eden video izleyeni şoke ediyor
Ünlü döner zincirlerini ifşa eden video izleyeni şoke ediyor
4 milyon euroyu çuvalla böyle çaldı, böyle polise yakalandı
4 milyon euroyu çuvalla böyle çaldı, böyle polise yakalandı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 13 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 13 personel alacak
Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
Araçtan 5 bin liralık ses sistemini çalan hırsızlar kamerada
Araçtan 5 bin liralık ses sistemini çalan hırsızlar kamerada
Hasan Dere kaç yaşında ne iş yapıyor Asena'nın kocası kimdir?
Hasan Dere kaç yaşında ne iş yapıyor Asena'nın kocası kimdir?
Konya'da kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü 2 yaralı
Konya'da kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü 2 yaralı
Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV neden ayrıldı Boşnakları çıldırttı!
Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV neden ayrıldı Boşnakları çıldırttı!