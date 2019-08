Ünlü döner zincirlerini ifşa eden video izleyeni şoke ediyor

Ucuz et döner zincirleri peş peşe açılırken, uzun kuyrukların olduğu bu işletmeler için çekilen bir video izlenme rekorları kırıyor. İddialara göre bu döner zincirlerinde 100 gramlık bir porsiyonda şanslıysanız 60 gram döner yiyebilirsiniz. Tahmin ettiğiniz gibi bu porsiyonun yüzde 40'ı ise yağ. Sosyal medya için yapılan deneyde birbirinden ünlü üç et döner zincirinden 100'er gramlık et döner sipariş ediliyor. İlk işletmede kesilen et döner uzun süre yağda bekletilerek gramajın artması bekleniyor. Böylelikle zaten çoğunluğu yağ olan et dönerin biraz daha yağ çekmesi bekleniyor. Sayıları yüzlerle ifade edilen bir diğer et döner zincirinde de benzer görüntüler var. Üçüncü ve son işletmede de döner ustası, döneri kestikten sonra uzun süre yağda bekletiyor. Deneyin sonunda üç dönerciden alınan et dönerler, üzerlerine işletmelerin isimleri yazılarak bırakılıyor. Her birini koklayan kedi, hiçbirini yemeden oradan ayrılıyor.