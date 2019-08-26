GÜNCEL

Ünlü döner zincirlerini ifşa eden video izleyeni şoke ediyor

Sosyal medyada yer alan bir deney uzun kuyrukların olduğu ünlü döner zircirlerinin et dönerleriyle ilgili şoke eden gerçekleri ifşa etti

Ucuz et döner zincirleri peş peşe açılırken, uzun kuyrukların olduğu bu işletmeler için çekilen bir video izlenme rekorları kırıyor. İddialara göre bu döner zincirlerinde 100 gramlık bir porsiyonda şanslıysanız 60 gram döner yiyebilirsiniz. Tahmin ettiğiniz gibi bu porsiyonun yüzde 40'ı ise yağ. Sosyal medya için yapılan deneyde birbirinden ünlü üç et döner zincirinden 100'er gramlık et döner sipariş ediliyor. İlk işletmede kesilen et döner uzun süre yağda bekletilerek gramajın artması bekleniyor. Böylelikle zaten çoğunluğu yağ olan et dönerin biraz daha yağ çekmesi bekleniyor. Sayıları yüzlerle ifade edilen bir diğer et döner zincirinde de benzer görüntüler var. Üçüncü ve son işletmede de döner ustası, döneri kestikten sonra uzun süre yağda bekletiyor. Deneyin sonunda üç dönerciden alınan et dönerler, üzerlerine işletmelerin isimleri yazılarak bırakılıyor. Her birini koklayan kedi, hiçbirini yemeden oradan ayrılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin ve motorine zam
Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin ve motorine zam
Facebook ırkçılığa yönelik Manchester United ile görüşmek için harekete geçti
Facebook ırkçılığa yönelik Manchester United ile görüşmek için harekete geçti
TSK'da 5 general istifa etti aralarında İdlib'den sorumlu tümen komutanı da var
TSK'da 5 general istifa etti aralarında İdlib'den sorumlu tümen komutanı da var
Dolar neden fırladı uzmanlar ne diyor dolar alacaklar dikkat
Dolar neden fırladı uzmanlar ne diyor dolar alacaklar dikkat
Bursaspor'un gözde kalecisi Muhammed Şengezer Levante’ye yakın
Bursaspor'un gözde kalecisi Muhammed Şengezer Levante’ye yakın
Beşiktaş yönetimi Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gözüne kestirdi!
Beşiktaş yönetimi Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gözüne kestirdi!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
4 milyon euroyu çuvalla böyle çaldı, böyle polise yakalandı
4 milyon euroyu çuvalla böyle çaldı, böyle polise yakalandı
Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 13 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 13 personel alacak
Araçtan 5 bin liralık ses sistemini çalan hırsızlar kamerada
Araçtan 5 bin liralık ses sistemini çalan hırsızlar kamerada
Konya'da kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü 2 yaralı
Konya'da kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü 2 yaralı
Hasan Dere kaç yaşında ne iş yapıyor Asena'nın kocası kimdir?
Hasan Dere kaç yaşında ne iş yapıyor Asena'nın kocası kimdir?
İzmir Bergama'da trafik kazası 2 can aldı
İzmir Bergama'da trafik kazası 2 can aldı
Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV neden ayrıldı Boşnakları çıldırttı!
Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV neden ayrıldı Boşnakları çıldırttı!