YEREL

Hatay'da pikabın arkasına asılan çocuk kaza geçirdi

HATAY’ın Yayladağı ilçesinde seyir halindeki ticari aracın arkasına asılan çocuk düşerek kaza geçirdi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

HATAY’ın Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, seyir halinde pikap türü ticari aracın arkasına asılan yabancı uyruklu Emir G. (17) bir süre sonra araçtan atlayarak inmeye çalıştı. Araç sürücüsünün fark etmediği çocuk pikaptan atlayarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emir G., ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emir G.’nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem
Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem
MHP lideri Bahçeli: Terörün kökü kazınmalıdır
MHP lideri Bahçeli: Terörün kökü kazınmalıdır
İstanbul Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü mensuplarıyla en ufak bir dirsek temasımız olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü mensuplarıyla en ufak bir dirsek temasımız olamaz
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Varank ve Turan Trabzonspor tribününde
Varank ve Turan Trabzonspor tribününde
İstanbul Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü
Survivor'da Anıl Tetik'in zor anları kız arkadaşlarıyla 8 kişi araca binmeye çalıştı
Survivor'da Anıl Tetik'in zor anları kız arkadaşlarıyla 8 kişi araca binmeye çalıştı
Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç pala bıçaklı kavgası
Gaziantep'te Suriyelilerin kılıç pala bıçaklı kavgası
Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi coşkusu
Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi coşkusu
30 Ağustos resmi tatil midir 2019 cuma günü tatil mi?
30 Ağustos resmi tatil midir 2019 cuma günü tatil mi?
Eskişehir'de otomobilin çarptığı başıboş iki at telef oldu
Eskişehir'de otomobilin çarptığı başıboş iki at telef oldu
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?
Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?