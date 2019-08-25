Erdoğan Trabzon'dan seslendi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un Tonya ilçesindeki bir otelin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Devasa bir arazide bu yatırım çok çok önemli. Yarından itibaren buraya müşteriler akmaya başladığı zaman bu Karadeniz yaylalarına örnek teşkil edecek. Rabbim yolunu açık etsin. Kazancınız bol olsun.

Tonya’dan burası 25 kilometre ama zaman olarak biraz fazla alıyor. Şimdi buraya en kısa zamanda bir helport yapmamız lazım. Buraya havalimanından helikopterle gelecek iş adamları olacaktır.

Buraya helikopterlerimizle inmeye başladığımızda göreceksiniz iş adamlarımız helikopterle gelecek ve hafta sonlarını burada geçirecekler.

Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Turizmde bu yıl patlama yaşadık. Hamdolsun bu yıl 52 milyon turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Doğu Karadeniz zaten şu anda turist kaynıyor. Otellerimiz ne kadar artarsa turistler daha çok Trabzon’a gelecek hele bu yayla evlerini gördüklerinde durum çok daha farklı olacak. Ben şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah bereketi bol olsun. Hayırlı olsun.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Malum 3 tane şehidimiz var. Bir tanesi Trabzonlu şehidimiz, cenaze namazı kılındı. 2 şehidimiz farklı illerden, yaralılarımız var. 21-22 tane de teröristi içeride ve dışarıda onları da öldürdük. Çünkü 'şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak' dedik. Allah razı olsun Süleyman kardeşimiz de bu işi yakın takipte tutuyor. Savunma Bakanımız aynı şekilde bütün güvenlik güçlerimiz hepsi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Allah şehitlerimize rahmet, peygamberimize komşu eylesin inşallah.