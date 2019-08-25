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Uğur Işılak’ın cennete gireceğini söylediği video olay oldu

Cuhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptığı “Dombra” şarkısıyla gündeme gelen Uğur Işılak’ın cennete gireceğini ifade ettiği videosu sosyal medyada gündem oldu.

Cuhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptığı “Dombra” şarkısıyla gündeme gelen Uğur Işılak’ın cennete gireceğini ifade ettiği videosu sosyal medyada gündem oldu.

CHP Millevekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından AK parti eski Milletvekili Uğur Işılak’ın, konuk olduğu televizyon programının görüntülerini yayımladı. AK parti’li Işılak programda, cennete gireceği yönünde açıklaması olduğunun hatırlatılması üzerine “Cennete girme sebebim olacaklar var. Mesela bizi sevenler var. Mesela yüzüne baktığım anda cenneti gördüğüm insanlar var, onlardan söz de aldım bu dünyadayken, Yarabbi bu kul Sırat’tan geçmeycekse ben de geçmeyeceğim diye naz edecek orada. Allah da senin hatırına o da geçsin diyecek” ifadelerini kullandı.

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