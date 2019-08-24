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Zehir tacirlerine narkotikten şok baskın

Eskişehir’de, il dışından kente satış için getirilen uyuşturucu maddeler narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonla piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Gerçekleşen operasyonda 12 kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleşen operasyonda uyuşturucu şüphelisi 12 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada ise 3 bin 840 adet ecstasy uyuşturucu hap, 16,93 gram metamfetamin, 7,59 gram esrar, 4 adet suboxone sentetik ecza hap, 3 adet lyrica sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü aparat, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7,65 milimetre çapında fişek ele geçirildi. 

Öte yandan 8 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yapılırken, gözaltına alınan 4 şahıs emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. 

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