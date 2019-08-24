Bisiklet hırsızını dövmeleri ele verdi

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali D’nin yol kenarına bıraktığı bisikleti çalındı. Mehmet Ali D, bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan araştırmada, ekipler, Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanın bahçesinden de bisiklet çalındığı ihbarını aldı. Her iki olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan ekipler, aynı kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekip, görüntülerden sol elinin üstünde güle benzer boynun sol tarafında da kral tacına benzer dövme bulunan şüphelinin bisiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlendi. Polis, hırsızlıktan suç kaydı bulunan zanlıların fotoğraflarını inceleme altına alınca bu şekilde dövmesi olan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan zanlının Berkan K. olduğunu tespit etti. Şüpheli, ekiplerin yaptığı çalışmayla zanlı hırsızlığı yaptığı sırada giydiği şortu ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.