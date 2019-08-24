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Ayça Ayşin Turan’dan mest eden özel çekim!

Hakan Muhafız dizisinde boy gösteren, ancak karakteri ölünce diziye veda eden Ayça Ayşin Turan, yeni sezon öncesi çeşitli projelerde ismi geçen bir oyuncu.

Yeni sezonda ekrana dönme arzusunda olan Turan, “Proje okuyorum, bakıyorum değerlendiriyorum. Yeni sezon için şu anda net bir şey söyleyemem. Hala okuma değerlendirme aşamasındayız” diyerek hayranlarını umutlandırmıştı.

Oyuncu ekrana dönecek mi, gelişmeler merakla bekleniyor. Instagram hesabından da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündem olan Ayça Ayşin Turan, Marie Claire dergisi ile yapılan özel çekimin videosunu yayınladı.

Zarafetini ve güzelliğini sergilediği bu video ile ünlü oyuncu hayranlarından çok sayıda beğeni aldı.



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