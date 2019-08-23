DÜNYA

Rusya'da elektrik teknisyeni kapıldığı 6 bin volt akımdan yaralı kurtuldu

Rusya’da elektrik teknisyeni, çalıştığı sırada elektrik çarptı. 34 yaşındaki teknisyenin vücudunun büyük oranda yandığı belirtildi.

Rusya’nın Murmansk şehrinin Kavdorsky bölgesinde, 10 Temmuz’da, meydana gelen olayda; elektrik teknisyenini, onarım yaptığı sırada 6 bin volt elektrik çarptı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, elektrik arızası sonucu aniden küçük çaplı bir yangının teknisyeni yuttuğu görüldü.

Hastaneye kaldırılan teknisyenin vücudunun yüzde 60’ında ikinci dereceden yanıklar oluştu.

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya dair cezai soruşturma başlattı.

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