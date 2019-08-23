Rusya'da elektrik teknisyeni kapıldığı 6 bin volt akımdan yaralı kurtuldu

HDP önünde eylem yapan anne: Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı

PKK'lıların sivil halka uyguladığı insanlık dışı işkenin işte görüntüleri

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