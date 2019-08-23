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Akşener'den Emine Bulut cinayetine ağır açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emine Bulut cinayetinin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine daha önce çekilen bir videosunu yeniden paylaşarak "Kadın bedeni üzerinden ahlaksızca siyaset yapan zihniyetin ülkemizi getirdiği nokta; 10 yaşındaki evladının gözleri önünde vahşice katledilen bir anne" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye gündemine oturan Emine Bulut cinayetinin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. 

Daha önce çekilen ve 'kadın bedeni üzerinden siyaset yapanları' eleştirdiği videosunda Akşener, "Müftüler çıkıyor, kadın bedeni üzerinden fetva veriyor. Tahmininizden ötürü bir travma var hepimizde" ifadelerini kullanmıştı. 

Akşener, söz konusu videosunu yeniden paylaşarak "Kadın bedeni üzerinden ahlaksızca siyaset yapan zihniyetin ülkemizi getirdiği nokta; 10 yaşındaki evladının gözleri önünde vahşice katledilen bir anne" ifadelerini kullandı.

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