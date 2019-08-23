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Eskişehirspor'a haciz şoku!

FIFA tarafından transfer yasağı ve puan silme cezası alan ve bu yüzden lige -6 puanla başlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a haciz geldi.

Eski bir çalışanın takımdan alacağı olması sebebiyle icra memurları kulüpteki spor aletleri, televizyon ve bilgisayarlara haciz koydu. 

TRT Spor'un haberine göre; Kulüp Asbaşkanı Mustafa Topkaya yaptığı açıklamada Eskişehirspor'un tüm şehrin ortak manevi değeri olduğunu belirterek, "Bu haczin yapılmış olması normal şartlarda Eskişehir halkının tamamını ilgilendiren bir camiada yapılmış olması tabi üzücü. Kulübün mali durumu ortada" dedi.

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