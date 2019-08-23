GÜNCEL

İzmir’de FETÖ baskınları: 14 gözaltı

İzmir’de FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda 14 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ ile ilgili yeni bir operasyonun talimatını verdi. Bu kapsamda, FETÖ terör örgütü mensuplarınca hücre evi olarak kullanılan adreslere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Kentte 19 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 'ByLock' ve çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve halen aktif olarak örgüt yapılanmasında bulundukları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. 

Evlerin balkonlarından atlamaya çalıştılar 

Hücre evlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonu ve tabletlerle yüklü miktarda para ele geçirildi. 
Operasyon esnasında bazı şüphelilerin evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı
Trabzonspor deplasmanda 3'ledi! UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
Trabzonspor deplasmanda 3'ledi! UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
Galatasaray'da flaş ayrılık! Ozornwafor gece yarısı KAP'a bildirildi
Galatasaray'da flaş ayrılık! Ozornwafor gece yarısı KAP'a bildirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir’de 600 kilogram skunt ele geçilirdi
İzmir’de 600 kilogram skunt ele geçilirdi
Canevim 12. bölüm 2. fragmanı
Canevim 12. bölüm 2. fragmanı
9. sınıf nakil işlemleri 2019 son tarih ne zaman bitiyor?
9. sınıf nakil işlemleri 2019 son tarih ne zaman bitiyor?
Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başladı
Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başladı
AK Parti'den rekor kıran 18 yaş klibi
AK Parti'den rekor kıran 18 yaş klibi
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
PKK'nın kan donduran işkence görüntüleri
PKK'nın kan donduran işkence görüntüleri
Kaçan arabadan iki inek çıktı jandarmayı dumur eden olay
Kaçan arabadan iki inek çıktı jandarmayı dumur eden olay