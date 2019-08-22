Rizesporlu futbolcunun eşinin videosu sosyal medyayı salladı

Çaykur Rizespor'da oynayan 31 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un futbol topunu topuklu ayakkabı ile boynunun üzerine fırlattıktan sonra topu düşürmeden elbisesi çıkardığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Irina'nın topu yere düşürmeden elbisesi çıkarma becerisi ile takipçilerin büyük takdirini topladı.

Irina Moroziuk'in Instagram'da 27 bin takipçisi bulunuyor.

Çaykur Rizespor, Irina Moroziuk eşi Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'u 1 Temmuz 2019 tarihinde bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.