PKK'nın kan donduran işkence görüntüleri

YPG/PKK'lı teröristlerin, zorla silah altına almalarını reddeden Arap Al Damalha aşiretinden iki gence yaptıkları işkencenin video görüntüleri sızdırıldı.

Daha önce de aynı sebeple içlerinde bir kız çocuğunun da olduğu bazı gençlere yapılan işkencenin görüntüleri sızdırılmıştı. Yapılan işkencelerde profesyonel ve insanlık dışı yöntemler kullanılmıştı.

İşkenceye tabi tutulan gençlerin mensubu olduğu Damalha aşireti ve bazı aşiretler olaydan sonra bildiri yayınlayarak, YPG'nin sivillere yaptığı işkenceleri, özellikle de zorla silah altına alma konusundaki gençlere yaptıkları gaddarca tavırları protesto etmek için çağrı yapmıştı.