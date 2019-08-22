GÜNCEL

Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı

Erzurumlu TV programcısı Acun Ilıcalı'nın gerçekleştirdiği canlı yayında BB Erzurumspor'a destek yağdı. Programda SMS kampanyasının yanında tam 125 bin 600 forma satışı gerçekleştirildi.

Erzurum'un uydudan yayın yapan televizyonu Kardelen TV'den canlı olarak yayınlanan programda Acun Ilıca'nın BB Erzurumspor'a destek programına katılan işadamları, STK yöneticileri ve kulüp başkanları BB Erzurumspor'a adeta destek yağdırdılar.

SMS kampanyasının yanı sıra programda forma satışı yapıldı. 125 bin 600 formanın satıldığı program gece geç saatlere kadar devam etti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcanın sunuculuğunu gerçekleştirdiği programa Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, İlçe Belediye başkanları, BB Erzurumspor Teknik heyeti, futbolcular, bürokratlar, STK başkanları, taraftarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

ILICALI: ERZURUMLU OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM

Program sonunda Acun Ilıcalı, BB Erzurumspor"a destek sağlayan herkese teşekkür ederek, "Erzurum'da olmaktan ve bu gurur gününü yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Erzurumlu olmaktan onur duyuyorum. Böyle bir teklifi aldığım zaman hiç düşünmeden kabul ettim. İnşallah BB Erzurumspor yeniden Süper Lig'e yükselecek ve hak ettiği yerde olacak" diye konuştu.

Program sonunda Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehnir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş tarafından Acun Ilıcalı'ya hediye takdimi yapıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Selçuk okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihlerini açıkladı
Bakan Selçuk okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihlerini açıkladı
Menajerden Falcao açıklaması! Galatasaray'a gidişine izin verilecek
Menajerden Falcao açıklaması! Galatasaray'a gidişine izin verilecek
Kamu işçileri ne kadar zam alacak? Hükümet ve HAK-İŞ anlaşmaya vardı
Kamu işçileri ne kadar zam alacak? Hükümet ve HAK-İŞ anlaşmaya vardı
Ahmet Türk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na kayyum yanıtı! O görüşmeyi açıkladı
Ahmet Türk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na kayyum yanıtı! O görüşmeyi açıkladı
Bülent Arınç'tan Fox TV’nin haberine cevap başka yerlere çekilmesin
Bülent Arınç'tan Fox TV’nin haberine cevap başka yerlere çekilmesin
PttKart sahiplerinin faydalanabileceği avantajları kaçırmayın
PttKart sahiplerinin faydalanabileceği avantajları kaçırmayın
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kayyum atamasına destek veren vatandaşın otomobilini yaktılar
Kayyum atamasına destek veren vatandaşın otomobilini yaktılar
Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale
Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale
Bekçilik sınavı giriş belgesi çıkarma 2019 TC ile MEB girişi
Bekçilik sınavı giriş belgesi çıkarma 2019 TC ile MEB girişi
Çaldıkları büyükbaş hayvanları otomobille kaçırırken yakalandılar
Çaldıkları büyükbaş hayvanları otomobille kaçırırken yakalandılar
Ordu’daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü
Ordu’daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü
Mesai saatleri dışında kargonuza ulaşmak mümkün
Mesai saatleri dışında kargonuza ulaşmak mümkün
Soluk borusuna kaçan 10 santimlik çivi çıkarıldı
Soluk borusuna kaçan 10 santimlik çivi çıkarıldı
2019 dini günler Mevlid kandili ne zaman hangi gün?
2019 dini günler Mevlid kandili ne zaman hangi gün?