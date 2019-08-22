GÜNCEL

Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi

Ümraniye'de göç eden leylek sürüsü, şiddetli yağmur nedeniyle mola vererek binaların çatısında yağmurun dinmesini bekledi. Göçlerine yağmur molası veren leylek sürüsü havadan görüntülendi.

Ümraniye üzerinde göç eden leylek sürüsü, yağan şiddetli yağmur nedeniyle yolculuklarına mola vermek zorunda kaldı. Binaların çatısına konan onlarca leylek yağmurun dinmesini bekledi. Göç yolculuklarına mola veren leyleklerin çatıda beklemesi görenleri mest etti. Öte yandan Ümraniye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri leyleklerin verdiği molada rahatsız olmamaları için nöbet tuttu. Zabıta ekipleri, apartmanın etrafında leylekler için bekledi. 

Göçe yağmur arası vererek çatıda bekleyen leylek sürüsü drone ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde onlarca leylek çatıda bekliyor. Leyleklerin rahatsız olmamaları için zabıta ekipleri nöbet tutuyor. Leyleklerin çatıda beklediği anlar görenleri mest etti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kayyum mesajı! Yolumuzdan dönmeyeceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kayyum mesajı! Yolumuzdan dönmeyeceğiz
İstanbul'da göç eden leyleklerin çatıdaki molası görenleri mest etti
İstanbul'da göç eden leyleklerin çatıdaki molası görenleri mest etti
Trump Çin'i aldım kazanıyoruz dedi kendisini 'seçilmiş kişi' ilan etti!
Trump Çin'i aldım kazanıyoruz dedi kendisini 'seçilmiş kişi' ilan etti!
Seçim dönemi sıkı savunucusuydu Ömer Turan'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP tepkisi
Seçim dönemi sıkı savunucusuydu Ömer Turan'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP tepkisi
Erdoğan AK Parti'de revizyonu nasıl yapacak? Selvi'den çok konuşulacak kulis
Erdoğan AK Parti'de revizyonu nasıl yapacak? Selvi'den çok konuşulacak kulis
Adana'da tedaviye gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptı!
Adana'da tedaviye gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
SPOR Ersan İlyasova Takımın havası üst seviyede
SPOR Ersan İlyasova Takımın havası üst seviyede
Bakan Bekir Pakdemirli'den THK yangın söndürme uçakları açıklaması
Bakan Bekir Pakdemirli'den THK yangın söndürme uçakları açıklaması
DGS tercihleri ÖSYM üniversite taban puanları 2019
DGS tercihleri ÖSYM üniversite taban puanları 2019
Türk-İş Başkanı'na vatandaştan mikrofon kazası tepkisi: Sen hiç konuşma
Türk-İş Başkanı'na vatandaştan mikrofon kazası tepkisi: Sen hiç konuşma
Bartın’da gasp şüphelisi tutuklandı, annesi sinir krizi geçirdi
Bartın’da gasp şüphelisi tutuklandı, annesi sinir krizi geçirdi
1. sınıflar okula ne zaman başlayacak 2019 eğitim yılı başlangıç tarihi
1. sınıflar okula ne zaman başlayacak 2019 eğitim yılı başlangıç tarihi
Kayyum protestosuna polislerin çok sert müdahalesi! Valilikten açıklama yapıldı
Kayyum protestosuna polislerin çok sert müdahalesi! Valilikten açıklama yapıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl kaçıncı yıldönümü 2019
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl kaçıncı yıldönümü 2019