GÜNCEL

Ordu’daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü

Ordu’nun Gölköy ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, yaralanan 4 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gölköy ilçesi Damarlı Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, tüfekle vurularak ağır yaralanan Cihat Çelenk, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı olayda Güner A., Cengiz Ç. ve Ferdi Ç.’nin ise tedavileri devam ediyor. 

4 şüpheli gözaltına alındı 

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga olayına karıştığı iddia edilen 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınırken konuyla alakalı soruşturma sürüyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da vatandaş kayyum paylaşımı yaptı başına dert oldu aracını yaktılar
Adana'da vatandaş kayyum paylaşımı yaptı başına dert oldu aracını yaktılar
Diyarbakır Valiliği seçimden bir gün sonra kayyum istemiş
Diyarbakır Valiliği seçimden bir gün sonra kayyum istemiş
Küçük kıza tecavüz edecekti! Kandırıp bina arkasına götürmüş
Küçük kıza tecavüz edecekti! Kandırıp bina arkasına götürmüş
Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası Antalya'da İYİ Parti'de istifa depremi! 20 kişi MHP'ye geçti
Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası Antalya'da İYİ Parti'de istifa depremi! 20 kişi MHP'ye geçti
Diyarbakır'da tansiyon düşmüyor! Eylemcilere TOMA'lı müdahale
Diyarbakır'da tansiyon düşmüyor! Eylemcilere TOMA'lı müdahale
Diyanette görev değişimi! Bakın kim atandı
Diyanette görev değişimi! Bakın kim atandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Soluk borusuna kaçan 10 santimlik çivi çıkarıldı
Soluk borusuna kaçan 10 santimlik çivi çıkarıldı
Endonezya’da şiddetli protestolara karşı internete erişim engeli
Endonezya’da şiddetli protestolara karşı internete erişim engeli
Magnum çekilişi ne zaman 2019 hangi ayda açıklanacak?
Magnum çekilişi ne zaman 2019 hangi ayda açıklanacak?
Cinnet geçirdi mahallede kurşun sıkmadığı kalmadı
Cinnet geçirdi mahallede kurşun sıkmadığı kalmadı
Büyükada'da faytona sürülen at yere yığıldı tepki çeken görüntü
Büyükada'da faytona sürülen at yere yığıldı tepki çeken görüntü
Bartın'da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Bartın'da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
İstanbul’da feci kaza kamerada
İstanbul’da feci kaza kamerada
Öğretmen mazeret tayini başvuru formu 2019 nasıl doldurulur?
Öğretmen mazeret tayini başvuru formu 2019 nasıl doldurulur?